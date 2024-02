Gli aiuti? La sfida dell' auto sarà decisa dal software

Il paese non riesce a sostenere il peso della guerra contro la Russia Senza un aiuto esterno, ma in Europa le scorte di armi si stanno esaurendo. ... (internazionale)

Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite ... (ilmattino)

L'Unità di Ortopedia dell'Istituto di cura Città di Pavia utilizza l'intelligenza artificiale per diagnosticare disturbi della colonna vertebrale. Grazie al sistema Spine 3D, è possibile effettuare an ...Via libera al decreto per la grandinata del 2023, le aziende agricole possono chiedere i ristori. Balboni (Fd’I): "Comparto cruciale". Calderoni: "Imprese a rischio chiusura, bruciare i tempi" . .Undicesima edizione di “Arti e mestieri“ nelle scuole a cura degli “Artigiani del borgo“. Mercoledì, alle scuole Rodari di via dei Salici, la 1ª giornata del progetto che quest’anno coinvolge le class ...