Gli agricoltori regalano frutta | Ormai i guadagni sono inesistenti | felici del sostegno dei cittadini

Arezzo, 11 febbraio 2024 – A Roma sui trattori e sulle tende, nell’area verde lungo via Nomentana, dove sono accampati gli agricoltori in protesta ... (lanazione)

La singolare protesta dei coltivatori che presidiano da ormai una settimana l’area del casello A14: "Se il comparto dovesse fermarsi, le ripercussioni sarebbero per tutti. Il Governo dia risposte conc ...Arezzo, 11 febbraio 2024 – A Roma sui trattori e sulle tende, nell’area verde lungo via Nomentana, dove sono accampati gli agricoltori in protesta piove a dirotto, mentre i manifestanti restano in att ...Parla il sardo coautore del comunicato letto da Amadeus a Sanremo: «Grazie Rai, anche se avremmo voluto mostrare al pubblico la nostra faccia pulita» ...