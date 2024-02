Giuntoli a Sanremo in prima fila per la finale del Festival | gli arriva un messaggio in diretta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il direttore sportivo della Juventus viene inquadrato mentre il conduttore, Amadeus, si avvicina agli interpreti di una nota pubblicità di divani. È nelle prime file del Teatro Ariston, accomodato assieme alla moglie per assistere alla serata conclusiva.

C’è anche il football director della Juventus , Cristiano Giuntoli , nelle prime file della platea del teatro Ariston per assistere alla finale di ... (sportface)

A due giorni dalla partita casalinga con l'Udinese, Cristiano Giuntoli ha avuto modo di recarsi al "Teatro Ariston" di Sanremo per la finalissima del 74° "Festival della Canzone Italiana". Nascosto tr ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Che conferenza è stata quella di De Laurentiis la ...Cristiano Giuntoli è pronto a dare l'assalto al calciatore dell'Udinese trattato in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis. "Juve, arriva Samardzic", è questo il titolo di apertura del ...