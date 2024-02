Giro d’affari in crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilintorno all’Ariston è di circa 205 milioni di euro (77 di valore aggiunto e circa 6 in più rispetto all’edizione 2023 per una maggiore raccolta pubblicitaria) che hanno creato 1.300 posti di lavoro. Il Festival viene raccontato in lingue diverse e agli italiani che vivono all’estero. Le 5 serate saranno trasmesse in differita anche dalle emittenti canadesi Rogers e Ici Tv Quebec