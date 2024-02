Giovanni Barreca uccide la moglie Antonella Salamone e due figli | la terza figlia scappa e si salva

(Di domenica 11 febbraio 2024) Altavilla Milicia (Palermo) è teatro di una tragedia familiare., 54 anni, ha ucciso lae i dueEmanuel e Kevin di 5 e 16 anni, mentre laa della coppia, una 17enne, è riuscita are e a mettersi in salvo. Sulla base del racconto fatto ai carabinieri dalla ragazza e riportato da Tgcom24, l’uomo si sarebbe svegliato farneticando di aver visto il Diavolo in casa. Negli omicidi sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti della famiglia, che sono stati portati nella caserma di Bagheria per essere interrogati e conoscere la loro versione dei fatti. È statoa prendere contatto con le forze dell’ordine, poco dopo le tre della mattina di domenica 11 ...

E' quanto si legge in una nota diramata dal Comune di Altavilla Milicia, il luogo in cui un muratore, Giovanni Barreca, ha ucciso la notte scorsa la moglie e due figli, di 5 e 16 anni. L'unica ...Non è stato ancora ritrovato il cadavere della donna che potrebbe essere stato sepolto ...C'è anche un giallo nella vicenda - Sono stati ritrovati, infatti alcuni resti di cadavere in giardino. In un primo momento si pensava appartenessero alla moglie, Antonella Salamone, invece pare siano ...