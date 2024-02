Giovanni Barreca uccide la moglie Antonella Salamone e due figli | la donna è stata bruciata ma il corpo non si trova I bambini morti «da almeno 36 ore»

C'è anche un giallo nella vicenda - Sono stati ritrovati, infatti alcuni resti di cadavere in giardino. In un primo momento si pensava appartenessero alla moglie, Antonella Salamone, invece pare siano ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 15 anni e poi ha chiamato il 112. Una terza figlia di 17 anni è riusc ...Si cerca il corpo della donna, probabilmente bruciata e sepolta. Non escluso il coinvolgimento di una coppia di conoscenti ...