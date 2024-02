Giovanni Allevi a Massa | “L’entusiasmo di tornare Amo molto questo teatro”

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Un battito di cuori riscaldati dalla musica del Maestro. Entrato in punta di piedi con la sua verve filosofica e l’allure musicale di chi ha sofferto per non aver potuto calcare a lungo – ma sempre continuando a comporre ’nell’attesa di’ – i palcoscenici di tutto il mondo. Venerdì sera la ’data zero’ del tour del celebre pianista è stata ospitata dalGuglielmi e si è trattato di un gradito ritorno oltre che della chiusura di un cerchio.era già stato nelmassese nel 2007: "Felice di ripartire da, è grande l’emozione diin. La città mi ha accolto, mi ha aspettato. Ho percepito un grande entusiasmo e voglio dire ’grazie’ a tutti", ...

Life&People.it | Come sta Giovanni Allevi ? Finalmente si può rispondere a questa domanda. Il pianista è infatti apparso pubblicamente in ... ()

Venerdì sera il Maestro ha incantato il Guglielmi, sold out da giorni. Si era esibito qui nel 2007, poi il forfait nell’estate 2022 per la malattia ...Giovanni Allevi ha raccontato la sua battaglia contro il mieloma multiplo a Sanremo. Cos'è questa malattia, quali sono le cause e come si cura ...Dalla Quintana al Piceno pop, Ascoli piceno apre e chiude la prima edizione delle Marche in festival a Sanremo. (ANSA) ...