Giorno del Ricordo | Salvini | “Pagina buia della nostra storia da tramandare”

(Di domenica 11 febbraio 2024) ROMA – "Oggi, 10 febbraio, ricordiamo le migliaia di uomini, donne e bambini massacrati nelle Foibe dalla violenza comunista nel secondo dopoguerra con l'unica colpa di essere italiani. Unada ricordare ealle nuove generazioni. Per questo la Lega ha fortemente voluto un disegno di legge (già approvato da entrambe le Camere, prima dell'ultimo passaggio in Senato), che istituisce l'organizzazione di viaggi delper le scuole secondarie nei luoghi storici, oltre a concorsi universitari per la migliore installazione artistica adelle vittime". E' quanto dichiara via social il vicepremier Matteo, segretarioLega.