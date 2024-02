Giorno del ricordo | Meloni | “Onore alle vittime degli orrori disumani e agli esuli”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 11 febbraio 2024) ROMA – “10 febbraio, neldelil mio pensiero va ai martiri delle foibe edi Istria, Fiume e Dalmazia. L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di queglie non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia, oggi, ha partecipato a Trieste all’inaugurazione del Treno del. Il treno, un convoglio storico in memoria dell’esodo Giuliano Dalmata, farà tappa in 12 città italiane, da Trieste a Taranto. All’interno unstimento museale multimediale. Presenti anche i ministri Gennaro Sangiuliano, Andrea Abodi e Luca Ciriani. Il viaggio del treno ...