Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza | il Mur raccoglie le voci delle ricercatrici

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le testimonianze in un video realizzato con i principali enti di ricerca: "Io sono Stem per progettare il futuro".' - che cade alla chiusura della prima Settimana Stem italiana istituita dal Governo - arriva forte e chiaro il messaggioscienziate italiane per promuovere lo