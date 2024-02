Giornata internazionale contro l’epilessia Fontana e portico in centro si tingono di viola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) "La città si tinge diper ricordare il messaggio di sensibilizzazione e fiducia nella ricerca che porta con sé la", dice Maria Rosa Conti, assessora con delega alla Salute, ricordando le iniziative promosse dal Comune che coloreranno, domani, ladi piazzale Matteotti e ildi via San Francesco, del colore simbolo dell’appuntamento. Fin dal 2016, lamondiale dedicata al, si celebrerà in Italia domani. Il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità hanno indicato come una priorità la ricerca sule l’assistenza per le persone affette.