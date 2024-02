Giornata europea del Numero d’emergenza 112 | in Lombardia 5 | 5 milioni di chiamate in un anno

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’11 febbraio ricorre ladelUnico di Emergenza europeo (NUE) 112. Il NUE 112 è ilda comporre in tutti i casi di emergenza per la tempestiva attivazione del Soccorso sanitario, delle Forze di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco.112 in tutta Europa, i dati della...

Le foibe sono diventate ricordo civile nazionale nel 2004, ma proposte di legge per dare solennità alla memoria delle violenze politiche di massa scatenatesi in due grandi ondate nel 1943 ..."La città si tinge di viola per ricordare il messaggio di sensibilizzazione e fiducia nella ricerca che porta con ...In Italia il divario di genere nelle competenze digitali continua ad essere uno dei maggiori ostacoli alla partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Mentre le aziende cercano sempre più figure p ...