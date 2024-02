Giornata donne e ragazze nella scienza | l’Inaf e La Scienza Coatta portano sul palco ironia gender gap

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pièce semiseria al Palazzo delle Esposizioni, sold out in 2 ore e nata con la mostra "Macchine del Tempo". La fondatrice di Lsc Letizia Scacchi: "Non si parla abbastanza delle scienziate" L'de LaCo atta - che sa raccontare le verità scomode - sale sulcon l'Inaf questa sera, al Palazzo delle