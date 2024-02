Giornata delle donne nella scienza Dall’esploratrice Jeanne Baret alla “regina del sole” Maria Telkes | chi sono state le “prime” per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Per secoli l’accesso all’istruzione ericerca è stato appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Per iniziare a entrare nelle aule universitarie, prima come studentesse e poi come ricercatrici, si è dovuto aspettare in gran parte del mondo l’età moderna. Esempi precedentispesso anomalie ed eccezioni al paradigma, il piùvolte rimossi dstoria e finiti nell’oblio. In Italiai decreti del 1875 e del 1876 – nel Regno appena unito – a introdurre formalmente la possibilità per il sesso femminile di iscriversi all’università, decreti che peraltro non entrano completamente in vigore fino al 1883. Ma l’Italia non è la sola, e in quasi tutto il mondo per troppo tempo le pocheche arrivano a fare ricerca devono studiare in contesti non ufficiali, come quello ...