Giornata del malato | il messaggio di Papa Francesco | “A troppe persone è negato il diritto alle cure”

(Di domenica 11 febbraio 2024) In questamondiale del«non possiamo tacere il fatto che ci sono tanteoggiquali èil, e dunque ilalla vita», ha dettoall’Angelus . «Penso a quanti vivono in povertà estrema - ha proseguito -, ma penso anche ai territori di guerra: lì sono violati ogni giorno i diritti umani fondamentali, è intollerabile!». «Preghiamo...

matrimonio sì, matrimonio no. L'andamento degli sposalizi in Italia è oscillante, con una (lieve) ripresa nel 2022 e una nuova riduzione nel 2023. A ... (tg24.sky)

Per secoli l’accesso all’istruzione e alla ricerca è stato appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Per iniziare a entrare nelle aule ... (ilfattoquotidiano)

Le testimonianze in un video realizzato con i principali enti di ricerca: "Io sono Stem per progettare il futuro". nella ' Giornata internazionale ... (sbircialanotizia)

Per la precisione 1.262 come riportato dal portale Hellas Live. Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato a due giorni dalla sfida della 24^ giornata di Monza, all'U-Power Stadium. Ecco le parole ...In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la cronaca testuale della sfida tra i padroni di casa della Germani e la Unahotels Reggio Emilia, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sassuolo-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 15 girone A. Napoli e ...