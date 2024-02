Giordano | «Inter come il Napoli l’anno scorso Calcio bellissimo»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Brunofa un paragone forte tra l’e ildelloanno. L’ex calciatore analizza poi la partita della squadra nerazzurra allo Stadio Olimpico sulla Rai. PARAGONI – Brunofa un paragone forte: «Due anni che ci ripetiamo:per il, ora l’. Per fortuna c’è la Juventus, altrimenti sarebbe già finita. L’gioca un, ma è rimasta sorpresa dai 45 minuti iniziali della Roma. Si è trovata in difficoltà di fronte alla Roma del primo tempo. Poi la personalità, la forza, i cambi, hanno portato alla vittoria. Teniamoci stretta questa partita, è stata bellissima».-News - Ultime notizie e ...

Sospesa interdittiva antimafia per la Prociv di Isola, la difesa: «Discriminata una comunità sulla base di un elenco di parenti di parenti» ...Il calciatore è ormai ai margini, alla luce della prossima firma con l'Inter, e al massimo giocherà in campionato.Hermoso, in scadenza di contratto con l'Altetico Madrid interessa alla Juve: ipotesi legata anche al ritorno a 4 in difesa ...