Giochi | musica e ’pentolaccia’ con l’Anspi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Martedì grasso alle 16 parte il ‘treno’ della festa di Carnevale di Bonascola., pentolaccia e tanto divertimento assicurato per tutti i partecipanti. In programma anche una sfilata in maschera attorno al villaggio San Luca. Si parte alle 15 dal centro commerciale La Perla per poi finire all’oratorio della chiesa della Madonna del Cavatore per la grande festa colorata. Si tratta della seconda edizione di questa festa in maschera organizzata dal circolo Anspi San Luca, in collaborazione con le ‘Donne del thè’ dell’oratorio e il liceo artistico Gentileschi, i cui studenti della scuolale Palma si esibiranno per i presenti. L’edizione di quest’anno è dedicata al treno per alludere al progetto del Pnrr che andrà a ridisegnare il villaggio San Luca, chiamato ‘treno’. Dopo la sfilata il Carnevale si concentrerà ...