Gioca Zielinski a Milano | Mazzarri lo preferisce a Cajuste e dagli torto

(Di domenica 11 febbraio 2024) . Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli dicontro il Milan si schiererà col 3-5-1-1. Il possibile rilancio didal primo minuto, beh, è stata la grande sorpresa del giorno.inserito nei cinque di centrocampo a galleggiare tra le linee, ad aggiungere nel carnet scatti e strappi cheper caratteristiche non ha nelle corde. Il piano è scritto: alzando il raggio di azione, quasi da trequartista aggiunto, toccherà a Zielo dettare tempi e cambi di assetto. E poi, con Lobotka più basso a scandire il ritmo, saranno lui e Anguissa ad accompagnare con gli inserimenti il gioco offensivo di Kvara e Simeone, alimentando idee, fraseggio e verticali per il centravanti., De Laurentiis: «Ce l’ho a morte col suo agente». Gli chiedono dell’esclusione di ...

Il caso Piotr Zielinski continua a tenere banco in casa Napoli . Il centrocampista azzurro ha vinto il premio come miglior giocatore polacco

"Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia"

Il Corriere dello Sport ha svelato le possibili scelte di formazione di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, per la sfida contro il Milan: "Il Napoli si metterà in campo con il 3-5-2. In difesa ci