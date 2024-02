Ginevra Leganza | la parità dei sessi finisce con il conto del ristorante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prendano appunti i lettori maschi. Sia femminista o ancella del patriarcato, non conta. Sarà sempre lo stesso brivido a risalirle la schiena. Sempre lo stesso formicolio – lo dice il New York Times! – ad accompagnare la più spaventosa domanda dell'amore moderno. Domanda che non è più: «Vieni su da me?», ma è... «Allora, dividiamo il?». Tre parole. Definitive. Tre parole cui inevitabilmente seguirà il bacio... Della morte, s'intende. Capita oggi alle newyorkesi, liberal e non, open minded su tutto ma non su questo, ma capitò anche a noi provinciali italiane. Era un appuntamento (il peggiore di sempre) con esemplare di femministaiolo militante. Un aperitivo universitario che si concluse condiviso, bacio della morte e mortifero soprannome: «il gattomorto», appunto. Per lui che per ore ebbe a dire «Viva le donne, evviva le donne» senza ...