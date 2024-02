Ghali sull’ambasciatore israeliano contro Sanremo | “Dispiaciuto | così continua la politica del terrore”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ospite di Domenica In,ha commentato le parole dell'ambasciatore isreaeliano Alon Bar, che si è detto contrario nell'usare il palco dell'Ariston per lanciare messaggiil genocidio. "E per cosa dovrei usarlo? Le sue parole non vanno bene, alimentano ladel terrore", ha detto l'artista.

