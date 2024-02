Ghali pro-Palestina | la sinistra esulta | L' ha detto davvero? Fa cadere il governo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Eccallà: arriva dala stoccata politica di questa finalissima del Festival di Sanremo. Più dei Negramaro o di Mahmood. E' il rapper milanese di origini tunisine ad assumersi la responsabilità di rappresentare "l'opposizione" all'Ariston, affidando al fidato alieno RichCiolino, allegoria dello straniero nel concept su immigrazione e integrazione nel bel brano Casa mia la condanna a Israele. "Come? Vuoi dire qualcosa?", è la gag del rapper al termine della sua esibizione, riuscita e acclamata dal pubblico in sala. Quindi il pupazzo animato gli si avvicina e gli sussurra qualcosa di incomprensibile all'orecchio, chetraduce prontamente scandendo bene le parole: "Stop al genocidio". E sui sociale laesplode in un delirio. festante. "Stop al genocidio in diretta nazionale. Nonche fa ...