Ghali | Non posso dire stop al genocidio? È politica del terrore | non si può avere paura di parlare

La prima volta non si scorda mai. Quella di Ghali non è stata la prima a Sanremo ma l'esordio assoluto tra i big in gara. Ed è stata una prima volta al sapore ...Come ogni anno, è Domenica In a chiudere la "settimana santa" di Sanremo. Ospite di Mara Venier, Ghali ha ringraziato il pubblico per tutto l'affetto ricevuto in questi ...L'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, ha attaccato Sanremo per l'appello sullo "Stop al genocidio" a Gaza lanciato da Ghali: "Vergognoso" ...