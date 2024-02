Gf Vip | ex Vippona confessa | “Partecipare a Sanremo? Ho tantissime canzoni nel cassetto | vedremo…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’edizione attuale del Grande Fratello mescola nel cast dei concorrenti sia personaggi noti che sconosciuti. Una scelta voluta dagli autori del reality show per segnare un cambio di passo, rispetto alla stagione precedente del famoso programma televisivo, che non è stata apprezzata dall’amministratore delegato di Mediaset, per i contenuti giudicati troppo trash. La vincitrice dello scorso anno, Nikita Pelizon, però, ha dichiarato che non sta seguendo in televisione l’edizione attuale del GF: Guarda, io sono un po’ particolare, nel senso che ho vinto Il Grande Fratello ma non l’ho mai guardato in vita mia tranne quando c’era Taricone, la prima edizione, ed ero molto piccola. Quindi ti posso dire che Il Grande Fratello è stata un’opportunità bellissima e lo ringrazierò a vita, nel mentre non ho la tv a casa, non l’ho guardato, ho visto solo alcune puntate per capire come funzionano ...