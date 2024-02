Gesto disperato in carcere Salvato dagli uomini in divisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) COMO Gli agenti della Polizia penitenziaria lo hanno trovato appeso per il collo con un lenzuolo. Era incosciente, non respirava quasi più ma era ancora vivo. Lo hanno immediatamente liberato dal cappio e adagiato a terra. Ieri pomeriggio un detenuto italiano di 40 anni ha tentato unestremo in cella al Bassone di Como. Lo hannoin extremis i poliziotti della Penitenziaria, che si sono accorti di quanto successo. Il 40enne è stato soccorso prima dal medico e dall’infermiere che prestano servizio 24 ore su 24 nella casa circondariale comasca, poi dai soccorritori di Areu. Il recluso è stato rianimato, stabilizzato e poi trasferito d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. Le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi resta estremamente riservata, ma appunto non è morto. I motivi del tentativo di togliersi la vita al momento non ...