Gesto Acerbi in Roma Inter | la FIGC apre un’indagine | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il bruttodi Francescoverso i tifosi delladurante la gara giocata dall’all’Olimpico potrebbe costargli caro Il bruttodi Francescoverso i tifosi delladurante la gara giocata dall’all’Olimpico potrebbe costargli caro. La, infatti, avrebbe apertosul dito medio con cui il centrale si è rivolto verso la tribuna in cui erano presenti i giallorossi. E il Corriere dello Sport ha scritto: «Le immagini però hanno fatto oggi il giro dei social e sono finite sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chiné, il quale ha immediatamente apertosarà ascoltato nei prossimi giorni in Via Campania e, nel caso in ...