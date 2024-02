Geolier sui fischi | «Sono i momenti migliori | aiutano a crescere»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024), dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo ieri, è stato ospite di Mara Venier allo Speciale Sanremo di Domenica In, su Rai 1. «Settimana impegnativa, ma bella. Me lagoduta fino in fondo. Un’esperienza che mi porterò a Napoli» Divertito? «Assai,cresciuto, è bello». «Quei»: così, ospite della lunga maratona di Domenica In da Sanremo, ha risposto a Mara Venier. La conduttrice si riferiva airicevuti dal rapper dalla platea del teatro Ariston quando è stato proclamato vincitore della serata cover, alla quale ha partecipato insieme a Gue’, Luché e Gigi D’Alessio. «Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, non si fa, ci ...