Geolier | «Razzismo? Ma va Credo non ci sia più questa cosa del razzismo Nord-Sud»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024): «? Ma va. Quale riscatto sociale, io mi diverto facendo musica». L’intervista al Giornale.alla fine è arrivato secondo dietro Angelina Mango ma ha stravinto al televoto. L’Italia è divisa. Sono stati fischi contro, contro la canzone in napoletano o contro Napoli? «Né contro di me né contro Napoli ma contro la scelta di chi aveva votato. In sala probabilmente avevano preferito la cover di Angelina Mango e hanno reagito così. Non facciamo troppo casino su questo». È: «Ma va». Dicono così.«non ci sia piùdel– Sud, non esiste». In sala stampa l’hanno incalzata parlando di ...