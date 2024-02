Geolier | la reazione a caldo dopo il secondo posto a Sanremo 2024 | “Finalmente è finita | ora…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la serata finale del Festival di, durante la quale al termine di una lunga gara è stata incoronata vincitrice Angelina Mango, che un po’ a sorpresa ha trionfato su, che era dato per favoritoil successo della serata cover. Il televoto, infatti, ha premiato il cantante partenopeo con il 60 % dei voti, ma il voto della sala stampa e della giuria delle radio ha ribaltato il risultato finale, premiando Angelina, la quale è stata la prima a rimanere stupita del risultato. Anche la vittoria della Mango non ha mancato di suscitare polemiche: sui social, infatti, sono stati in molti a sottolineare come il voto del pubblico non sia stato tenuto in considerazione, dal momento che l’ex allieva di Amici aveva ottenuto solo il 16 % delle preferenze da parte dei telespettatori. Nonostante il ...