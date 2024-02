Geolier | «La mia canzone in napoletano a Sanremo come la “mano de Dios” ai Mondiali»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il rapper, arrivato secondo al Festival di, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn che è live sulla loro app, in cui ha parlato soprattuto del Napoli. «La Società Sportiva Calcio Napoli per Napoli rappresenta una bandiera, un simbolo di riscatto. Ha anche una missione, quando il Napoli vince si respira un’aria di felicità. E questa cosa influenza anche la popolazione. È la cosa più importante a Napoli» Perché il rap ha successo? «Il rap è necessario perché i ragazzi si rispecchiano molto. Questo grazie al fatto che parlano la lingua dei ragazzi. Ora il rap fa classifica, ma ci sono rapper pionieri che hanno seminato. Ora è facile, era difficile prima quando il rap era underground, quando scendevi col cappellino storto e ti dicevano che eri strano»e Maradona Cosa significa ...

