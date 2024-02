Geolier e il bilancio a Sanremo 2024 | “Ho fatto un bel Festival” – Video

Al secondo posto Geolier con "I p'me tu p'te", terza Annalisa con "Sinceramente". A completare la top five Ghali con "Casa mia" e Irama con "Tu No".(Adnkronos) - "Mi sento bene, ho fatto un bel Festival. Mi è piaciuto tutto". Geolier sorride dopo il secondo posto nel Festival di Sanremo 2024. Il rapper napoletano, dominatore del televoto, si è do ...La 74esima edizione del Festival di Sanremo è finita. E, no, non proveremo nostalgia per la maratona imposta da Amadeus e Fiorello. Nel cuore restano però Angelina Mango e la sua interpretazione di La ...