Geolier dedica una canzone al Napoli | “Ricorda l’amore per la propria squadra del cuore”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sanremo 2024 si è concluso con la seconda posizione di Geolie: al termine della gara il rapper si è espresso anche sul momento delIl 74esimo Festival dellaitaliana si è concluso con la vittoria di Aneglina Mango, che ha portato a Sanremo il brano “La noia”. Al secondo posto però ci è finito, rapper napoletano, che si è confermato come vera sorpresa di quest’edizione del festival. A testimonianza del gran numero di consensi ottenuti c’è il dato sul televoto:ha ottenuto il 60% delle preferenze dei telespettatori da casa, non è riuscito a vincere solo a causa del poco appoggio di sala stampa e radio. A prescindere da tutto la sua esperienza sanremese è stata un vero successo. Il suo brano “I p’ me, tu p’ te” è il più streammato in Italia sulle piattaforme streaming. Il rapper napoletano ...