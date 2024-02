Geolier a Sanremo 2024 | «Pregiudizi contro i napoletani? Non ci sono più Ho vinto al televoto | ma il Festival ha le sue regole»

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Angelina Mango ed il secondo posto di Geolier . Da ore, sui social, non si fa altro che ... (dailynews24)

Sanremo 2024 - come ha vinto Angelina Mango? Geolier votato solo dall'1 - 5% in Sala Stampa

Dopo il verdetto finale di Sanremo, in molti si chiedono come abbia fatto a vincere Angelina Mango se il televoto da casa vedeva una preferenza per ... (ilmattino)