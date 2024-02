Geolier a Sanremo 2024 | «Non sono deluso | il mio napoletano ha vinto»

Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica completa di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo ...Conferenza stampa il giorno dopo la finale di Sanremo vinta da Angelina Mango ma dominata da Geolier (qui la classifica completa di Sanremo 24, qui invece ci spieghiamo perché non ha vinto). Il rapper ...Gli interpreti LIS raccontano le difficoltà nel tradurre le metafore delle canzoni e sul pezzo di Geolier "Abbiamo fatto una doppia traduzione: prima in italiano e poi in LIS" ...