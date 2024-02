Genta | «Inter | reazioni che stordiscono Ecco cosa mi impressiona»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non finiscono gli elogi per l’dopo la grande e meritata vittoria in rimonta contro la Roma. Della gara ha parlato anche il giornalista Carlo, che a Sky Sport si è definitoto soprattutto da una. STORDENTI – Carloanalizza così gli strasichi lasciati dalla vittoria dell’in rimonta sulla Roma: «Va bene giocarsela, riesci a fare due gol all’, ma poi devi rientrare in campo in un altro modo. I nerazzurri, quando sono messi in situazioni difficili, reagiscono in maniera enorme. Dopo il casino di Verona andarono in campo a Monza e si mangiarono la partita nei primi 30 minuti. Hanno questeche ti lasciano stordito e per me questa è la vera forza di questa squadra».-News - Ultime ...