Genova | trova la moglie svenuta nel garage Corna | una storia estrema | con chi era

(Di domenica 11 febbraio 2024) Unaincredibile proveniente da, una doccia gelata per un uomo che ha scoperto lain una situazione perlomeno imbarazzante. La coppia si sta separando, ma i due vivono ancora nella stessa casa. Tornando nell'appartamento, come riferisce il quotidiano locale Secolo XIX, il marito ha rito la donna con un cappio al collo, priva di conoscenze riversa in terra nel. Tentativo di suicidio, magari perché prostrata dalla crisi coniugale ormai in apparenza irreversibile? Niente di più lontano dalla realtà. La donna, infatti, a 38 anni, conduceva da tempo una seconda vita decisamente piccante e utilizzava lo scantinato di Sestri Ponente come una alcova per appuntamenti intimi. Ecco spiegato, allora, il ricorso al cappio al collo. Nessuna disperazione, al contrario ...