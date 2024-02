Genoa | Gilardino | 'Avere tutte queste scelte è una fortuna | fondamentale per la strategia'

Genova – Genoa in campo alle 18 contro l'Atalanta, Alberto Gilardino non fa sorprese di formazione: Vogliacco prende il posto dello squalificato De Winter in difesa, a centrocampo Sabelli torna a dest ...Sono state ufficializzate le formazioni di Genoa-Atalanta, sfida delle 18 valida per la 24ª giornata di Serie A. Gilardino non ha a disposizione lo squalificato De Winter in difesa, al ...Tutto pronto al Ferraris per genoa - Atalanta. I rossoblù, imbattuti da otto gare di campionato affrontano la squadra di Gasperini che ha vinto le ultime quattro partite compresa quella di Coppa ...