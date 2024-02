Genoa-Atalanta | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Proseguire lapositiva per approfittare della sconfitta della Roma e allungare sul quinto posto, confermandosi ancora in zona Champions. Non ci sono alternative per l’, attesa però al Ferraris da unrivelatosi ammazza-grandi e intenzionato ad allungare a nove la striscia di risultati utili consecutivi inA, cosa mai accaduta prima d’ora ai rossoblù, che permettano di stare sempre più tranquilli a metà classifica. Il fischio d’inizio a, valevole per la 24esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa stanno attraversando uno dei migliori momenti della propria storia inA. I ragazzi di Gilardino non perdono dal 10 dicembre, ...