Genoa-Atalanta | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ile isudi, match valido per la ventiquattresima giornata di. Ostacolo duro per la quarta in classifica: la Dea, infatti, è chiamata a ottenere punti sul campo di una squadra che da due mesi pieni non sa più cosa vuol dire perdere come il Grifone. Chi la spunterà? Allo stadio Ferraris fischio d’inizio fissato alle ore 18 di domenica 11 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi. SportFace.