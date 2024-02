Genoa-Atalanta LIVE dalle 18

Genova. Sono numerosi i gruppi della Curva Nord dell’Atalanta che in segno di protesta hanno disertato la trasferta sul campo del Genoa di domenica ... (bergamonews)

l’arbitro Colombo di Genoa Atalanta ha porta to fino ad ora bene ai rossoblu. Ecco i numeri registrati in attesa del match Oggi si giocherà Genoa ... (calcionews24)

Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo Genoa ed Atalanta. Ecco le Probabili formazioni delle due squadre Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo ... (calcionews24)

Genoa-Atalanta (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata... (calciomercato)

Genoa-Atalanta - Serie A : probabili formazioni - pronostico e diretta tv

Proseguire la Serie positiva per approfittare della sconfitta della Roma e allungare sul quinto posto, confermandosi ancora in zona Champions. Non ... (metropolitanmagazine)