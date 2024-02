Genoa Atalanta | l’arbitro Colombo porta bene ai rossoblu Ecco perché

(Di domenica 11 febbraio 2024)dihato fino ad oraaii numeri registrati in attesa del match Oggi si giocherà, eAndreadirigerà il match dello stadio Luigi Ferraris che si giocherà alle 18:00. Il direttore di gara però ha un buon credito nei confronti dei. Come rito da Pianeta, icon quest’arbitro hanno stilato dei dati abbastanza positivi: due vittorie, tantissimi pareggi e nessuna sconfitta.

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Atalanta , match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Ostacolo duro per la ... (sportface)

Proseguire la Serie positiva per approfittare della sconfitta della Roma e allungare sul quinto posto, confermandosi ancora in zona Champions. Non ... (metropolitanmagazine)

Genoa-Atalanta (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata... (calciomercato)

Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo Genoa ed Atalanta. Ecco le Probabili formazioni delle due squadre Alle 18.00 di oggi scenderanno in campo ... (calcionews24)

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è una delle squadre più in forma della Serie A. Per cercare di consolidare il quarto posto - per il momento difeso con un solo punto di vantaggio ma con una… Leggi ...Dopo i due match delle ore 15, ad animare il tardo pomeriggio di Serie A sarà la sfida tra Genoa ed Atalanta, che scenderanno in campo al Ferraris, con calcio ...I rossoblù di Gilardino affrontano a Marassi la Dea di Gasperini nel match valido per la 24esima giornata di Serie A ...