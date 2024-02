Genoa-Atalanta 1-4 | poker nerazzurro per il quarto posto

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’batte 4-1 ilin un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di De Ketelaere al 22?, Koopmeiners al 55?, Zappacosta al 100? e Touré al 103? le reti nerazzurre, momentaneo pari al 51? di Malinovksyi. In classifica la formazione allenata da Gasperini mantiene il 4°solitario con 42 punti a +3 sul Bologna, mentre i liguri restano in 12/a posizione a quota 29. L'articolo proviene da Italia Sera.

GENOVA (ITALPRESS) – Vittoria larga nel risultato, ma sofferta sul campo per L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che da ex sbanca Marassi e batte ... (ildenaro)

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato, ai microfoni di Dazn, il successo per 4-1 in casa del Genoa: “Arriviamo da una bella striscia di ... (sportface)

Lungo check del VAR in Genoa-Atalanta per il gol di Scalvini, che segna con uno scarpino in mano. Gasperini commenta durante il check: "È uno schifo" ...Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della gara vinta per 4-1 contro il Genoa: "Vittoria troppo importante, perché questo è un campo mol ...Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo la sfida tra Genoa ed Atalanta. Con il successo per 4-1 a Marassi i i bergamaschi consolidano il quarto posto. Inter 60 punti (23 partite ...