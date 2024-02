Genoa-Atalanta 1-4 | il tabellino

L’ Atalanta vince 1-4 in casa del Genoa e con un gol annullato dal VAR dopo addirittura ben sei minuti fermi in attesa della conferma del ... (inter-news)

Lungo check del VAR in Genoa-Atalanta per il gol di Scalvini, che segna con uno scarpino in mano. Gasperini commenta durante il check: "È uno schifo" ...Genoa sconfitto dopo otto risultati utili di fila, ma con l’onore delle armi, mentre l’Atalanta continua a volare. GENOA-ATALANTA 1-4 – 22' De Ketelaere (A), 51' Malinovskyi (G), 55' Koopmeiners (A), ...Genoa - Atalanta highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A ...