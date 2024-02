Genoa-Atalanta 1-4 | i nerazzurri calano il poker a Marassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Genova, 11 febbraio 2024 – Non si ferma più l’di Gasperini che sbancabattendo 4-1 ile piazza il quarto successo di fila – quinto se si conta anche quello dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan –, issandosi al quarto posto in solitaria e staccando Roma e Bologna (che però in settimana deve però recuperare una gara contro la Fiorentina). Vittoria senza ombra di dubbio meritata dai, anche se forse il passivo finale è un po’ troppo penalizzante per il. Gol e spettacolo non sono certo mancati in un match che si è sbloccato dopo 22’, con l’eurogol di sinistro di De Ketelaere. Non senza fatica, ilè riuscito a reagire e dopo l’intervallo si è scatenato in un inizio di ripresa a forte tinte rossoblù, trovando il pari con il mancino ...