Gaza | Netanyahu ignora gli appelli per i civili | “Entreremo a Rafah o perderemo la guerra” Borrell | “Sarebbe una catastrofe umanitaria”

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare aci stanno sostanzialmente dicendo di perdere la“. Benjaminglidella comunità internazionale e conferma l’intenzione di invadere la città più a sud della Striscia di, dove si sono ammassati un milione e mezzo diin fuga dal resto dell’enclave. “Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas a, che è l’ultimo bastione“, ha detto il premier israeliano in un’intervista al network Usa Abc, anticipata dai media nazionali. Intanto proseguono i raid aerei sulla città: fonti mediche citate dall’agenzia palestinese Wafa affermano che altre 25 persone sono state uccise da un bombardamento che ha colpito un edificio residenziale nelle prime ...

Il premier israeliano Netanyahu ha ordina to all'apparato di difesa di preparare i piani per evacuare i civili dall'area di Rafah , nel sud della ... (ilgiornaleditalia)

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione è più che drammatica: bisogna fermare Netanyahu e l’attacco a Rafah per evitare un’ulteriore ecatombe oltre alla strage di civili che è già in corso da troppe settima ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 11 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Netanyahu non ha fornito dettagli o una tempistica, ma l'annuncio ha scatenato il panico e gli avvertimenti dei diplomatici. Più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono ammassati a Rafah, ...