Gaza | Biden chiama Netanyahu e chiede di rinunciare all’attacco su Rafah «in assenza di un piano chiaro per i civili»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sono sempre più intensi e drammatici gli appelli a Israele perché fermi l’avanzata delle sue truppe nella Striscia di, rinunciando a portare l’attacco anche su, dove sono rifugiati oltre 1 milione di palestinesi, la maggior parte dei quali già evacuati nelle scorse settimane da case che non hanno più. Dopo che Benjaminha ribadito, anche oggi ai microfoni dell’emittente Usa Abc, l’intenzione di procedere con l’obiettivo di «completare lo smantellamento di Hamas», ad alzare il telefono ere il premier israeliano è stato per la prima volta dopo tre settimane lo stesso presidente Usa Joe. Israele non proceda con l’avanzata di«indi uncredibile per assicurare la sicurezza e il sostegno al milione di ...