Gattuso | situazione difficile a Marsiglia | cosa filtra dalla società

(Di domenica 11 febbraio 2024)a rischio con il? L’allenatore italiano non sta attraversando un buon momento in Ligue 1a rischio con il? L’allenatore italiano non sta attraversando un buon momento in Ligue 1. Nonostante la brutta serie di risultati, per ora, il tecnico ex Milan non sarebbe a rischio esonero e avrebbe ricevuto rassicurazioni. L’intento del club è quello di arrivare fino a fine stagione con. Lo riporta Le10Sport.

Rino Gattuso, allenatore del Marsiglia, deve far fronte ad una situazione scottante: la squadra non vince dal 17 dicembre ed è sotto accusa per i 4 punti in 5.Il Marsiglia non riesce più a vincere, ieri sera infatti contro il Metz è arrivato solo un pareggio per 1-1, giocando in inferiorità numerica dal trentunesimo.Gennaro Gattuso potrebbe essere un nome buono per diverse panchine di Serie A la prossima stagione: ci potrebbe esserne una particolarmente interessata.