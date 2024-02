Gaffe e sparate | la rivolta Usa contro i candidati «stagionati» Per l’86% Biden è troppo vecchio | per il 62% anche Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) La maggioranza schiacciante degli americani ritiene che Joesiaanziano per poter servire per un altro mandato come presidente. Ma alla maggioranza del Paese non sfugge cheil più che probabile sfidante, Donald, soffre dello stesso problema. A fotografare i numeri impietosi della «» anti-gerontocrazia degli americani è un sondaggio Ipsos per Abc. A ritenere inadatto al ruolo per l’età(82 anni a novembre) èdegli americani. Il 62% pensa lo stesso di(78 anni a giugno). Dai dati emerge con evidenza, tuttavia, come ad essere lacerati dalla questione siano più gli elettori Democratici. Oltre 7 su 10 tra loro (73%) si dicono consapevoli della palla al piede del presidente uscente e che mira alla ...