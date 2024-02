Frosinone Gelli | «Brutto ko | ma abbiamo avuto le nostre chance»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Francesco, centrocampista del, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro la Fiorentina Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcon la Fiorentina. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Risultato più duro di quello che si è visto in campo? Il risultato è ampio anche se leoccasioni leavute. Dobbiamo imparare ad essere più cinici come lo sono stati loro oggi.un po’ di sfortuna sui gol loro, ma purtroppo il calcio è così». CONDIZIONATI DAI PRIMI DUE GOL – «La squadra ha sempre cercato di fare la partita dopo i gol presi. Ovviamente quando subisci due gol uno dopo l’altro non è facile peròreagito. I miei cambi di ruolo? Io mi metto ...