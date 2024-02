Frosinone Di Francesco | «Per quanto creiamo meritiamo di più»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro la Fiorentina Eusebio Diha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcon la Fiorentina. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo avuto opportunità all’inizio, anche a tu per tu con il portiere… Dovevamo sfruttarle meglio, avere un po’ più di malizia. A Kaio Jorge hanno tirato la maglia, se va giù forse c’è anche espulsione. Sono situazioni dove potevamo fare sicuramente molto meglio. La Fiorentina ci ha creato difficoltà, non abbiamo difeso come avremmo dovuto e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Devo ricordare ai ragazzi che serve anche difendere insieme, non solo attaccare. Dobbiamo crescere per raggiungere i nostri obiettivi perché far bene la fase difensiva ...