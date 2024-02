Frankie Hi-Nrg | “Angelina vincente per mano di una casta mediatica”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

"Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%,perdi un manipolo di membri di una, ecco forse mi sentirei preso in giro". Lo scrive su X il rapperhi-nrg commentando la polemica che sta montando sui social sulla vittoria diMango che al televoto era nettamente indietro rispetto a Geolier.